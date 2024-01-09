بالفيديو – إيهاب توفيق يكشف عن مفاجأة لجمهوره في عيد ميلاده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفنان إيهاب توفيق عبر قناته الرسمية في موقع الفيديوهات “يوتيوب” والمنصات الرقمية ومحطات الراديو، أحدث أغانيه التي تحمل عنوان “أيوة يا غشاش”، وذلك تزامناً مع ليلة عيد ميلاده، بعد نجاحه ومشاركته في حفل “كاسيت 90” الذي أُقيم على مسرح أبوبكر سالم في المملكة العربية السعودية، الخميس الماضي.

يُذكر أن أغنية “أيوة يا غشاش” كان من المفترض أن يطرحها إيهاب توفيق منذ فترة، وتم تأجيلها تضامناً مع الشعب الفلسطيني ودعماً لأهل غزة في ما يواجهونه من قوات الاحتلال الصهيوني.

أغنية “أيوة يا غشاش” يعود من خلالها إيهاب توفيق الى الطابع الدرامي، وهي من كلمات خالد البشبيشي، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي نور.

وضم حفل “كاسيت 90” كلاً من: محمد فؤاد، ومدحت صالح، ومصطفى قمر، وهشام عباس، وإيهاب توفيق، ومصطفى كامل، والذين قدّموا خلال سهرة استثنائية الكثير من المفاجآت والأعمال الموسيقية المهمة عبر رحلتهم الفنية الطويلة.