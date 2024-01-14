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دينا فؤاد عن بطولة كأس الأمم الأفريقية: "كلنا مع منتخب مصر النهاردة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرصت الفنانة دينا فؤاد على دعم منتخبنا الوطني، قبل ساعات من مباراته الأولى ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤

ونشرت دينا صورة للاعب نادي الدولي محمد صلاح، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك".

وكتبت دينا على الصورة: "كلنا مع منتخب مصر النهاردة، وبتنمنالهم الفوز بالبطولة".
ويلاقي منتخب مصر نظيره موزمبيق ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023، اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة مساء، على ملعب فيليكس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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