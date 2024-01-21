مشاجرة نتج عنها إصابات.. القبض على حمو بيكا بعد تعديه على شاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحال قسم شرطة 6 أكتوبر، مؤدي المهرجانات حمو بيكا و7 أفراد آخرين إلى النيابة للتحقيق في مشاجرة وقعت بين بيكا وثلاثة من أصدقائه وبين صاحب كافيه شهير بـ6 أكتوبر و3 من العمال، نتج عنها إصابات بين الطرفين وتكسير الزجاج وإحداث تلفيات بالكافيه.

وكان قسم شرطة 6 أكتوبر قد تلقى بلاغاً بوجود مشاجرة بين مالك أحد الكافيهات و3 من العاملين معه وبين حمو بيكا ومدير أعماله وفني صوت ومصمم جرافيك مدير تصوير بيكا، بسبب اختلافهم على ميعاد تقديم بيكا فقرته الفنية، وتطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة بالإيدي نتج عنها إصابات بين الطرفين.

ووجه صاحب الكافيه الاتهام لبيكا وأصدقائه بالتعدي عليه وإحداث تلفيات بالكافيه، بينما وجه بيكا ومن معه الاتهام لصاحب الكافيه والعاملين معه بالتعدي عليهم وإحداث إصابات بهم.

وتم تحرير محضر ضد حمو بيكا وأصدقائه وتم حجزهم في القسم وتحويل الجميع للنيابة للتحقيق.