سعد لمجرد يعلن عن ديو جديد.. مع هذه الفنانة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ النجم سعد لمجرد محبيه مساء الجمعة، بتحضيره ديو جديد مع الفنانة التونسية يسرا محنوش.

وأعلن النجم المغربي الخبر من خلال بوستر نشره عبر انستغرام وظهر فيه وهو يقف إلى جانب النجمة التونسية، صاحبة الصوت المميّز، وكشف عن تحضيرهما لأغنية جديدة بعنوان “عندي فكرة”.

وأرفق سعد الصورة بتعليق شوّق فيه الجمهور وكتب: “إبقوا متابعين – 22-1-24”.

وكان النجم المغربي قد شوّق الجمهور للعمل الجديد من خلال مقطع من كليب الأغنية الجديدة وكانت الأجواء مليئة بالحركة، والأجواء شبابية بامتيز، وكشف أن الأغنية من توقيع الشاعر رامي العبودي، وألحان الموسيقار الدكتور طلال وتوزيع جلال الحمداوي.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يقدم فيها النجم المغربي ديو مع نجوم، بل سبق أن قدم أغنية مميّزة مع النجمة اللبنانية إليسا، إضافة إلى الأغنية المغربية الهندية “قولي متى”، التي جمعته بالفنانة الهندية شريا غوشال، قبل حوالي 6 أشهر.