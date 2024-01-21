نجل جورج وسوف يحسم الجدل حول صحة والده الصحية.. هذا ما كشفه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بالتزامن مع ظهوره في ليلة صلاح الشرنوبي ضمن موسم الرياض، بحالة تعب وبصعوبة في الوقوف على المسرح، انتشرت في الساعات الماضية أخبار تفيد بتعرض النجم جورج وسوف لوعكة صحية مفاجئة نقل على أثرها إلى المستشفى.

وفي هذا السياق، نفى جونيور ابن “سلطان الطرب” الشائعة المنتشرة، وقال في تصريح لبرنامج “ET بالعربي” أن والده بخير والأخبار المنتشرة حول خضوعه لعملية جراحية مفاجئة غير صحيحة، مشيراً إلى أن والده متواجد حالياً في السعودية وبصحة جيدة.

وجاء ردّ جونيور على الأخبار المنتشرة حول تعرض وسوف لنزيف وتم نقله على الفور إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

من جانبه، شارك الوسوف متابعيه على انستغرام بمقطع فيديو من مشاركته في ليلة صلاح الشرنوبي، ووصف الأمر بأنه “ليلة استثنائية”، ويوثق المقطع لحظة صعوده على المسرح وسط هتافات الجمهور وتصفيقهم له.

يذكر أن النجم السوري قد أصيب بجلطة دماغية عام 2000، وكذلك عام 2011، ومنذ ذلك الحين يصعد بصعوبة على المسرح ويغني بصعوبة وهو يجلس.