زين مالك بأوّل ظهور رسمي منذ 5 سنوات.. محبوه تسببوا بدهس قدمه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد غياب لأكثر من 5 سنوات عن الأضواء لأسباب غير معروفة، فاجأ المغني زين مالك الجميع بظهوره في أسبوع الموضة في باريس.

وتمكن الشاب رغم غيابه لسنوات من تصدر التريند على السوشيال ميديا بعد ظهوره في الشارع وتجمع المعجبين وعشاق الموضة حوله.

وظهر النجم العالمي وهو يدخل إلى عرض أزياء Kenzo، بقصة شعر مختلفة باللون الأشقر، وسمع وهو ينادي: “بونجور، لقد عدت!” وهو ما تفاعل معه رواد السوشيال ميديا بشكل واسع، معبرين عن سعادتهم بعودته إلى الساحة الفنية بعد اختفائه لسنوات عن الساحة الفنية.

وأفادت الصحافة الفرنسية إلى أن الازدحام تسبب في دهس قدم زين بسيارة كانت تمرّ على الطريق. وهو ما أعلن عنه على الانستغرام وحرص على طمأنة محبيه بأنه لم يتعرض لأي أذى.

وشارك متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لحذائه بعد دعسه، وأرفقه بتعليق طريف قائلا: “قدمي بخير بفضل حذائي الجيد الصنع بشكل لا يصدق”.

يذكر أن زين شارك لسنوات كعضو في فرقة One Direction وعاد ليظهر في الصف الأمامي في عرض الأزياء وكان بصحبة الموسيقي فاريل ويليامز، والرئيس التنفيذي السابق لكريستيان ديور سيدني توليدانو، وريتا أورا في عرض أزياء شتاء 2024-2025.