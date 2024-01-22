تصدّرت الترند في Joy Awards.. شيرين تطمئن الجمهور على حالتها النفسية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاعت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب أن تتصدّر الترند بعد استعادة نشاطها الفني من خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز Joy Awards، وبدت بصحة جيدة بعد فترة من انفصالها عن الفنان حسام حبيب.

واختارت شيرين عبد الوهاب فستاناً ناعماً من تصميم Valentino باللون الأسود مع خطوط ذهبية وورود بيضاء، ورغم أن قصّة الثوب والقماس يزيد من الحجم والشكل إلا أن شيرين بدت وكأنها فقدت بعذ الوزن الزائد.

ومن الناحية الجمالية، أطلت شيرين بقصة شعر جديدة مع غرة وطبقت مكياجاً ناعماً وبدت بحالة نفسية هادئة.

وتمكنت شيرين من إشعال المسرح بأغانيها، حيث قدمت أغنية “أنا لا جاية أقولك” وأغنية “انا كتر خيري” “مش بتاعة الكلام دة” و “الوتر الحساس ” أثناء توزيع جوائز صناع الترفيه ووسط تفاعل كبير من الجمهور الذين عبروا عن سعادتهم لرؤيتها بصحة جيدة.

وفي كواليس الحفل، عبرت شيرين عن سعادتها بالمشاركة بالمهرجان، وأكدت أنها بصحة جيدة وبحالة نفسية مقبولة بعد الازمات المتتالية التي عاشتها.