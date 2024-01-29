تراند اليوم : شاهد.. أحدث ظهور للفنان الكويتي "ولد الديرة" داخل مستشفى في أبوظبي يكشف حقيقة من تكفل بعلاجه

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول أحدث ظهور للفنان الكويتي خالد العقروقة الشهير بـ "ولد الديرة" بعد عودة إصابته بالسرطان، وذهابه إلى الإمارات للعلاج.

وأوضح خلال الفيديو، أنه يتواجد حاليا داخل مستشفى كليفلاند بأبو ظبي، لتلقي العلاج.

ووجه رسالة لمن يسألون عن سفره وإذا كان على حساب دولة الكويت أم الإمارات، قائلا :" وش تبون أنتم؟، الكويت والإمارات والسعودية وقطر والبحرين، ترا كلهم دولة واحدة".

وأشار إلى أنه سافر إلى الإمارات على حساب وزارة الصحة الكويتية.

وكان ولد الديرة اكتشف عودة السرطان إليه بعد أن تشافى منه في عام 2015.