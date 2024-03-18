شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان مالمو للسينما العربية يعلن عن أفلام المسابقات في دورته الرابعة عشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان مالمو للسينما العربية عن برنامج الأفلام المشاركة في مسابقاته الرسمية بدورته الرابعة عشرة، والمقرر إقامتها في الفترة بين ما بين 22 – 28 أبريل.

البرنامج المعلن للأفلام المشاركة في المسابقات الرسمية فقط يضم 26 فيلمًا (12 فيلمًا طويلاً و14 فيلمًا قصيرًا)، وهي من إنتاج 13 دولة عربية مع شراكات إنتاجية من 10 دولٍ أجنبية.

تضم المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة 12 فيلمًا، أما مسابقة الأفلام القصيرة فتضم 14 فيلماً، ولا يشمل ذلك الأفلام المشاركة في عروض المدارس أو الليالي العربية وفيلم الاختتام والتي سيعلن عنها في بيانٍ لاحق

فيما علق المستشار الإداري والفني لمهرجان مالمو المخرج محمد قبلاوي على تلك الاختيارات بالقول: إنه لمن دواعي سرورنا أن يتمكن المهرجان كعادته من استقطاب أفضل وأحدث إنتاجات السينما العربية، لأفلامٍ لم يشاهدها الجمهور السويدي بشكلٍ عام وجمهور مالمو ومقاطعة سكونة بشكلٍ خاص، ونأمل أن تنال إعجاب جمهور مدينة مالمو المتنوع والذي يعكس نسيج المدينة. كما تمتاز الاختيارات بمعظمها بالإنتاج المشترك من عدة دول. ومن بينها السويد وعبر بوابة أيام صناعة السينما في مهرجان مالمو

سبق وأعلن المهرجان بأنه سوف يفتتح دورته الحالية بالفيلم السوداني "وداعًا جوليا" للمخرج محمد كردفاني، الحاصل على منحة تطوير من أيام الصناعة في مهرجان مالمو للسينما العربية

القائمة الكاملة لأفلام مهرجان مالمو الرابعة عشر للسينما العربية

مسابقة الأفلام الطويلة

وداعاً جوليا - إخراج محمد كردفاني (السودان، السويد، ألمانيا، السعودية، فرنسا، مصر)

المرهقون – إخراج عمرو جمال (اليمن، السودان، السعودية)

وراء الجبل – إخراج محمد بن عطية (تونس، فرنسا، بلجيكا، إيطاليا، السعودية، قطر)

إن شاء الله ولد – إخراج أمجد الرشيد (الأردن، السعودية، مصر، فرنسا، قطر)

مندوب الليل – إخراج علي الكلثمي (السعودية)

الأستاذ – إخراج فرح نابلسي (بريطانيا، فلسطين، قطر)

أنف وثلاث عيون – إخراج أمير رمسيس (مصر)

ميسي بغداد – إخراج سهيم عمر خليفة (بلجيكا، العراق)

كذب أبيض – إخراج أسماء المدير (المغرب، مصر، السعودية، قطر)

بنات ألفة – إخراج كوثر بن هنية (تونس، فرنسا، ألمانيا، السعودية)

تحت سماء دمشق – إخراج هبة خالد، طلال ديركي، علي وجيه (الدنمارك، ألمانيا، أمريكا، سوريا)

باي باي طبريا – إخراج لينا سويلم (فرنسا، بلجيكا، قطر، فلسطين)

مسابقة الأفلام القصيرة

عيسى – إخراج مراد مصطفى (مصر)

براكاج – إخراج بلال بالي (تونس)

ترياق – إخراج حسان سيد (السعودية)

رافقتكم السلامة – إخراج إبراهيم ملحم (سوريا)

قارئ البريد – إخراج ذو الفقار المطيري (العراق)

المقاتل – إخراج إيمان سيد (الإمارات العربية المتحدة)

أنا يا بحر منك – إخراج فيروز سرحال (لبنان)

ربيع يوم عادي – إخراج منة إكرام (مصر)

بتتذكري – إخراج داليا نملش (فرنسا، مصر، لبنان)

عقبالك يا قلبي – إخراج شرين مجدي دياب (مصر)

سليق – إخراج أفنان باويان (السعودية)

ترانزيت – إخراج باقر الربيعي (العراق)

البحر الأحمر يبكي – إخراج فارس الرجوب (ألمانيا، الأردن)

صبحية – إخراج أمل العقروبي ( الإمارات العربية المتحدة)