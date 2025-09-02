عمرو يوسف يكشف الاسم الثاني لعمرو دياب.. ويعلق أحمد السقا بوظلنا دماغنا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 05:17 مساءً - حلَّ الفنان عمرو يوسف ضيف الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة " MBC مصر"، حيث تحدث عن الكثير من أموره الفنية والشخصية، كما كشف عن محبته الكبير للهضبة عمرو دياب، كاشفًا كواليس صعوده على المسرح في حفله بالعلمين، بالإضافة إلى تفاصيل دوره في فيلم "درويش" ومدى تأثره بالفنان أحمد السقا في الأكشن ومحبته له.

عمرو يوسف يكشف عن الاسم الثاني لعمرو دياب!

تحدث الفنان عمرو يوسف عن محبته الكبير للنجمونجاحه، وحفلاته المبهرة والتي كان آخرها حفله في بيروت والذي حقق نجاحًا كبيرًا، كاشفًا عن كواليس صعوده المسرح هو ووالرقص معه على المسرح بحفله في العلمين، حيث قال: "أسطورة، وخلصنا فيه كل الكلام على رأي أغانيه، هو أسطورة في حاجات كثيرة، ووصل لمكانة محدش وصلها قبله ودائمًا ناجح ومحب للنجاح ولكل اللي حواليه، ودائمًا يمثل السند والدعم لكل من حوله".

وأكمل عمرو يوسف قائلًا: "وعمرو دياب ليه اسم تاني غير الهضبة، وهو أن كل من حوله والمقربين له يطلقون عليه "الحظ"، لأن اللي يقرب منه بينجح، مشيدًا بحفلته في لبنان والتي واصفها بـ "الأسطورية".

عمرو يوسف وأحمد حلمي يفاجئا الهضبة على المسرح

وكان النجمانوأحمد حلمي قد فاجئا الهضبة على المسرح خلال حفله بالساحل الشمالي؛ وشاركاه الرقص والغناء على أنغام أغنيته "يابخته"؛ وسط تفاعل وتصفيق وحماس من قبل جمهور الحفل؛ الأمر الذي عكس مدى قوة العلاقة والصداقة التي تربطهم.

المفاجأة التي أسعدت عمرو دياب كثيراً؛ والذي بدوره عبر عن سعادته وحبه لهما قائلاً: "أنا بحييكم جداً، ومش عارف أقولكم إيه... بس أنا مبسوط أوي بصراحة وبشكركم جداً"، ليرد عليه حلمي ويوسف: "عمرو دياب هو 1 بس".

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

أحمد السقا يفاجئ عمرو يوسف على الهواء

وخلال الحلقة فاجأ النجم أحمد السقا؛ عمرو يوسف بمداخلة هاتفية في البرنامج؛ مهنئه على نجاح فيلم "درويش" وتصدره إيرادات شباك التذاكر، ومعربًا عن مدى حبه وتقديره لعمرو يوسف، قائلًا: "عمرو يوسف حبيبي وأخويا وشهادتي فيه مجروحة، وبعيدًا عن الشق الفني هو بالنسبة لي نعم الصديق والأخ اللي ربنا رزقني بيه، وابن بيت محترم".

وتابع السقا: "على المستوى الفني مش أنا اللي هتكلم عن عمرو، أنا لسه شايف الفيلم إمبارح وإد إيه بسطني، الفيلم كوكتيل لذيذ، رغم إن فترة الفيلم قد تكون مش محبوبة عند ناس كتير، لكن الفيلم يجبرك على مشاهدته"، موجهًا الشكر والتحية والتهنئة لكل فريق عمل الفيلم على الجهد المبذول.

أطلعوا على كندة علوش تدعم عمرو يوسف بهذه الطريقة بعد غيابها عن افتتاح فيلم درويش

عمرو يوسف عن أحمد السقا: بوظلنا دماغنا

وردًا على هذه المداخلة كشفخلال الحلقة عن مدى تأثره وحبه الكبير، مشيرًا أن الأخير هو السبب الرئيسي لتنفيذه مشاهد الأكشن في أفلامه بنفسه، حيث قال: "في منطقة تانية خالص في موضوع الأكشن دا، دا ولع في نفسه في فيلمه إبراهيم الأبيض".

وتابع: "وخلال مشهد القفز من البلكونة في فيلم "درويش" أنا اللي أديت المشهد بنفسي"، وأكمل مازحًا: "أنا اللي نطيت من البلكونة وأنا اللي بعمل كل حاجة بنفسي ودا بسبب السقا، هو اللي بوظلنا دماغنا، وأن شاء الله الفيلم اللي جاي هولع في نفسي اشمعنى هو".

قصة وأبطال فيلم "درويش"

يتصدر الفنانشباك التذاكر بفيلمه "درويش" متفوقًا على الأفلام المنافسة، ليُشكّل رقمًا مهمًا في موسم أفلام صيف 2025 بالتزامن مع اليوم الأول له في صالات السينما المصرية، وتدور أحداث الفيلم حول "درويش"، محتال كاريزمي يعيش حياة مليئة بالمخاطرات و لكن حين تنقلب إحدى الصفقات رأسًا على عقب، يجد نفسه عالقًا في متاهة من المجوهرات المسروقة، والخداع، والعلاقات المعقدة. وبينما تضيق الدائرة من حوله وتتشابك التهديدات، ينطلق في رحلة غير متوقعة نحو البطولة، حيث يواجه تحديات مصيرية تختبر ولاءه وحدسه وسرعته في البقاء متقدمًا بخطوة على الفوضى.

"درويش" من إخراج وليد الحلفاوي، وتأليف وسام صبري، وإنتاج مشترك بين "ڨوكس ستوديوز"، و"ون تو ون"، و"فيلم كلينك"، و"فيلم سكوير" وبطولة نخبة من النجوم منهم: عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، خالد كمال، مصطفى غريب، احمد عبد الوهاب وظهور خاص للنجم محمد شاهين. ومن المقرر طرح الفيلم "درويش" في جميع أنحاء الوطن العربي اعتبارًا من 28 اغسطس الجاري.

View this post on Instagram A post shared by VOX Studios (@voxstudiosmena)

عمرو يوسف يترقب طرح "السلم والثعبان 2"

View this post on Instagram A post shared by RAW Entertainment (@rawegypt)

يُذكر أنّيترقب طرح فيلم آخر في موسم صيف 2025، وهو الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان" تحت عنوان "لعب عيال"، ويُشاركه البطولة كلّ من: أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبدالعزيز، آية سليم، وعددٍ آخر من الفنانين، وضيفة الشرف سوسن بدر، والعمل قصة وإخراج طارق العريان، وتأليف أحمد حسني وإنتاج RAW Entertainment، وتدور الأحداث في إطار رومانسي اجتماعي.

قد يعجبكم بعد أكثر من عقدين.. هل يقدّم فيلم السلم والثعبان 2 معالجة جديدة لقصص الحب؟

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»