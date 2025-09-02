رحيل غراهام غرين، نجم “الرّقص مع الذّئاب” وسفير قضايا الشّعوب الأصليّة

ودّع الوسط السّينمائيّ العالميّ أحد أبرز وجوهه وأكثرهم تأثيرًا، إذ توفّي الممثّل الكندي من أصول السّكّان الأصليّين غراهام غرين عن عمر ناهز الثّلاثة والسّبعين عاماً.

على مدى أكثر من أربعة عقود، ترك غرين بصمة لا تُمحى في صياغة السّينما العالميّة، وأسهم في تمهيد الطّريق أمام أجيال من الفنّانين المنتمين إلى الشّعوب الأصليّة في هوليوود، بعد أن ظلّت تلك المجتمعات مهمّشة أو ممثَّلة بشكل غير عادل لفترة طويلة.

من البدايات المتواضعة إلى العالميّة انطلق غراهام غرين من محميّة “سيكس نيشنز” في أونتاريو الكنديّة، ليصل إلى أهمّ المسارح العالميّة ويحقّق إنجازًا تاريخيًّا بترشيحه لجائزة الأوسكار. كانت مسيرته رحلة تتّسم بالموهبة والكرامة والالتزام الثّقافيّ.

أبرز أدواره السّينمائية:

سيظلّ غرين خالدًا في ذاكرة السّينما من خلال شخصيّات بارزة، أبرزها “كيكينغ بيرد” الحكيم والرّحيم في فيلم الرّقص مع الذّئاب (١٩٩٠) الّذي نال عنه ترشيحًا تاريخيًّا لجائزة الأوسكار. وتضم مسيرته أعمالًا بارزة مثل الميل الأخضر، Thunderheart، Maverick، Wind River، وMolly’s Game، إضافة إلى مشاركاته في مسلسلات شهيرة مثل Longmire، Reservation Dogs، ١٨٨٣ وTulsa King.

أبرز حضوره على الشّاشة قوة وحكمة وإنسانيّة جعلته موضع تقدير كبير من زملائه والجمهور على حدّ سواء، فيما تجاوز إرثه حدود الفنّ ليصبح جزءًا من التّاريخ الحيّ لتمثيل الشّعوب الأصليّة في الفنون.

سبب الوفاة:

أكّد وكيل أعماله خبر وفاته يوم الإثنين، موضحًا أنّ غرين فارق الحياة في أحد مستشفيات تورونتو بحضور زوجته هيلاري بلاكمو إلى جانبه. وعلى الرّغم من معاناته المرض في الفترة الأخيرة، ظلّ الممثّل نشطًا ومشاركًا في مشاريع فنّيّة حتّى وقت قريب.

إرث يتجاوز الفنّ

بعيدًا عن إنجازاته الفنّيّة، كان غراهام غرين نموذجًا يُحتذى داخل مجتمعه، وشخصيّة مؤثّرة في تغيير الصّورة النّمطيّة عن الشّعوب الأصليّة في الإعلام السّائد. كانت أدواره التّمثيليّة بالنّسبة له أكثر من مجرّد مهنة؛ كانت إعلانًا عن الهويّة ووفاءً لتراثه الثّقافيّ.