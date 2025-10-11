حفل تأبيني في بيروت للاعلامية الراحلة يمنى شري بحضور شخصيات اعلامية واجتماعية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 أكتوبر 2025 07:02 مساءً - أقيم حقل تأبيني للاعلامية اللبنانية الراحلة يمنى شري تحت عنوان "دين ووفا" إحياءً لذكراها التي أثّرت الشاشات العربية بحضورها وإنجازاتها المنوّعة، برعاية وزير الاعلام اللبناني الدكتور بول مرقص ممثلاً بالسيدة نورما أبو زيد في فندق "لانكستر إدن باي" في بيروت بحضور شخصيات اعلامية وفنية واجتماعية وعدد كبير من زملاء الراحلة المقرّبين وأفراد من عائلتها، نوّهت جميعها بالمكانة المميزة التي كانت تحتلها الراحلة في قلوب المشاهدين من خلال البرامج التلفزيونية العديدة التي قدّمتها على الشاشات المحلية والعربية. كلمات وإنجازات ركّز الحفل على الانجازات العظيمة التي قدّمتها الراحلة والتي أبرزت من خلالها صورة بلدها الجميل التي نقلتها الى العالم، بالاضافة الى تقديمها ومشاركتها في العديد من المهرجانات المحلية والعربية.

هذه الوقفة التضامنية كانت رمزا للمحبة والتقدير للراحلة حيث أثنت الكلمات التي ألقيت على دورها الفعّال في المجال الاعلامي وحضورها اللافت على الدوام في جميع الاعمال التي قدّمتها سواء على الشاشات أو حتى في مجال التمثيل.

أكدت السيدة نورما أبو زيد ممثلة وزير الاعلام الدكتور بول مرقص على حضور الفقيدة المحبّب الذي لامس القلوب لسنوات طويلة، فهي لم تكن مجرد وجهاً على الشاشة بل كانت نموذجاً رائعاً للاعلام تشعّ بالصدق والدفء".

أما الاعلامي الصديق والمقرّب جداً من الراحلة جوزيف الحويك فقد أكد في كلمته متأثراً أن "الراحلة يمنى تتمتّع بضحكة لن ننساها رغم مرضها وكنت أتألّم لأنها كانت تعطيني القوة بدلاً مني. هي زهرة دوار الشمس التي لن تفارقني أبداً وذكراها باقية في قلبي مع مرور الزمن".

هذا وقد قدّم الحفل التأبيني الاعلامي سعيد حريري الذي لم يتوان عن تذكير الحضور بمواقف الراحلة سواء الاعلامية أو الاجتماعية أو حتى الانسانية، وكان لافتاً مدى تأثره برحيلها خاصة وأنه كان من الاعلاميين الذين رافقوا يمنى في جميع مراحل حياتها.

يذكر أن يمنى قد توفت عن عمر يناهز الـ 55 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان ، وقد شكّل خبر وفاتها صدمة وحزناً للوسطين الاعلامي والفني ولجميع محبيها وجمهورها، خاصة وأنها قد استطاعت على مدار مشوارها الاعلامي منذ التسعينيات تشكيل قاعدة جماهيرية واسعة بسبب عفويتها وصدقها ومحبتها لعملها وضحكتها التي لم تفارقها يوماً طوال هذه المسيرة حتى لقّبت بـ "قمر الشاشة العربية" و "ضحكة التلفزيون". إطلالات مميزة عاشت الراحلة في السنوات الاخيرة في كندا بعدما انتقلت اليها وعائلتها، هي الاعلامية المليئة بالطاقة والحيوية والنشاط، إنطلقت في المجال الاعلامي من على شاشة تلفزيون المستقبل وإذاعة صوت الشعب وكان لها إطلالات مميّزة في عدة برامج نذكر منها على سبيل المثال "يا حاضر يا ماضي" ، "الليل المفتوح"، "القمر علبابب"، "صباح النور" و "ليالي المدينة"... كما قدّمت العديد من المهرجانات في مختلف الدول العربية ومنها "هلا يمنى" في مهرجان فبرابر في الكويت، و "يمنى في دبي" في مهرجان دبي للتسوّق، بالاضافة الى "حفلات هلا فبرارير 2016."

الجدير بالذكر أن الراحلة دخلت أيضاً مجال التمثيل في السنوات الاخيرة من خلال مشاركتها بمسلسلات عدة هي "حياة سكول" و "الباشا" و مؤخراً مسلسل "هند خانم" مع الممثلة ورد الخال.

