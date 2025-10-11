تابع الان خبر وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري بباريس لمناقشة الخطة الأمريكية لغزة ومسار وقف إطلاق النار حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - شارك وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في الاجتماع الوزاري المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، لمناقشة الخطة الأمريكية لغزة والخطوات المستقبلية الرامية إلى وقف إطلاق النار واستئناف مسار السلام في المنطقة.

وشهد الاجتماع حضور وزراء خارجية وممثلي عدد من الدول، من بينها قطر ومصر والأردن والإمارات وتركيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا وكندا، إضافة إلى الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس.

وفي مستهل الجلسة، رحّب المشاركون بالتفاهمات التي تم التوصل إليها مؤخرًا بين الأطراف المعنية، والتي شملت وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وإطلاق سراح الرهائن، إلى جانب الشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من مسار السلام بما يتماشى مع المبادرات الدولية الداعمة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض جهود الوساطة التي تبذلها كل من قطر ومصر وتركيا لتسهيل تنفيذ خطة السلام الأمريكية، وبحث سُبل توحيد المواقف الدولية لدعم هذا المسار بما ينسجم مع إعلان نيويورك، ويؤسس لسلام شامل ومستدام في غزة والمنطقة بأسرها.

ويؤكد حضور وزير الخارجية السعودي هذا الاجتماع استمرار الجهود الدبلوماسية للمملكة في دعم الحلول السياسية التي تضمن استعادة الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني، وتعزز التعاون الدولي لإحياء عملية السلام العادلة في إطار المرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.