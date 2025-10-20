في ندوة "50 سنة تألق".. يسرا تتحدث عن فشل البدايات وكواليس فيلم الإرهاب والكباب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 أكتوبر 2025 04:02 مساءً - استضاف مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، التي انطلقت الخميس الماضي وتستمر حتى يوم 24 أكتوبر الجاري، ندوة حوارية بعنوان "50 سنة تألق" للفنانة يسرا، أدارها الإعلامي محمد عمر، وشهدت حضورًا لافتًا من الجمهور والنجوم الذين حرصوا على الاحتفاء بمسيرتها الفنية الطويلة.

وخلال الندوة، تحدثت يسرا عن بداياتها الفنية وأبرز المحطات في مشوارها الفني، كما كشفت عن كواليس أحد أهم أفلامها وهو "الإرهاب والكباب".

بدايات صعبة

كشفت الفنانة يسرا خلال الندوة الحوارية التي أُقيمت بعنوان "50 سنة تألق" وأدارها الإعلامي محمد عمر على هامش فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، عن بداياتها الصعبة في مشوارها الفني، مشيرة إلى أن أول أربعة أفلام قدمتهم لم يحققوا أي نجاح يُذكر، وقالت إنها شعرت وقتها بالحيرة حول الاستمرار في مجال لا تحقق فيه النجاح المطلوب، لكنها قررت المضي قدمًا والسعي لتحقيق هدفها.

وأكدت يسرا أن الموهبة وحدها لا تكفي، بل تحتاج إلى ذكاء وصبر ومثابرة، موضحة أن الصبر كان العامل الأهم في استمرارها وتطورها الفني، وضربت مثالًا بالفنانة فاتن حمامة، التي تعلمت اللغتين الإنجليزية والفرنسية من خلال الاستماع إلى الراديو، معتبرة أن التعلم المستمر والاجتهاد هما مفتاح النجاح الحقيقي.

مشهد محوري في "معالي الوزير"

ندوة الفنانة يسرا بمهرجان الجونة السينمائي 2025. الصورة خاصة بسيدتي من تصوير سيد أحمد

تطرقت يسرا إلى مشهدها الشهير في فيلم "معالي الوزير" مع النجم الراحل أحمد زكي، مشيرة إلى أن هذا المشهد كان الأساس في بناء الفيلم قائلة: "المشهد كان العمود الفقري للفيلم، ولو لم يكن موجودًا لما اكتمل العمل".

وأوضحت أن العمل مع أحمد زكي كان من التجارب التي أثرت في مسيرتها الفنية وأضافت إلى خبرتها الكثير من النضج.

خمسون عامًا من العطاء الفني

أعربت يسرا عن سعادتها الكبيرة بمرور خمسين عامًا على مشوارها الفني، مؤكدة أنها ما زالت تشعر بالشغف نفسه تجاه العمل، وقالت: "فخورة بكل ما قدمته خلال خمسين سنة، ومستمتعة بكل محطة مررت بها، وأشكر كل من ساعدني في طريقي، لأن حب الناس هو الدافع الأكبر الذي جعلني أستمر وأتطور".

وأضافت أن تقدير الجمهور والعائلة هو ما يمنح الفنان طاقة الاستمرار، مشددة على أن الامتنان والمحبة هما أجمل ما يمكن أن يجنيه الفنان في نهاية رحلته.

كواليس "الإرهاب والكباب"

واستعادت يسرا خلال الندوة ذكريات مشاركتها في فيلم "الإرهاب والكباب" مع النجم عادل إمام، موضحة أن دورها في البداية لم يكن واضح المعالم، إذ كتبه السيناريست وحيد حامد في سطر واحد فقط تحت وصف "هند فتاة ليل".

وأضافت أنها حين قابلت المخرج شريف عرفة سألها عن سبب عدم ردها، فأوضحت له أن الدور لم يكن كافيًا من حيث الكتابة. وبعد فترة، تطور النص ليأخذ شكلًا مختلفًا، وتحول الفيلم من عنوانه الأول "الجرحى" إلى الاسم الذي عُرف به لاحقًا "الإرهاب والكباب".

وقالت يسرا أن الشخصية تطورت بشكل كبير خلال مراحل التحضير، حتى أصبحت أحد أبرز أدوارها السينمائية وأكثرها تميزًا، مضيفة أنها حرصت على الاهتمام بأدق التفاصيل، لدرجة أنها فتحت نحو ستين حقيبة بحثًا عن الفستان المناسب الذي ظهرت به في الفيلم.

معرض 50 سنة يسرا بمهرجان الجونة السينمائي

View this post on Instagram A post shared by El Gouna Film Festival (@gff)

احتفاءً بمسيرتها الفنية الطويلة، التي تنوعت مابين شاشات السينما والدراما وخشبة المسرح، أقام مهرجان الجونة السينمائي معرضاً خاصاً للنجمة يسرا يحمل عنوان " 50 سنة يسرا"، تضمن مجموعة من الصور النادرة التي تروي مراحل مختلفة من مشوارها الفني، من بينها ستائر تحمل لقطات مميزة لها عبر السنين، إلى جانب شاشة بانورامية تعرض مشاهد من أبرز أفلامها في عرض بصري تفاعلي نال إعجاب زوار المعرض، هذا بالإضافة إلى مجموعة من الأزياء الأصلية التي ارتدتها يسرا في أعمالها الشهيرة، من بينها فيلم طيور الظلام، ومسلسل سرايا عابدين، وغيرهما من الأفلام.

وحرص عدد من نجوم ومشاهير الوسط الفني، على الحضور من أجل تهنئة النجمة يسرا بمعرضها، التي تواجدت منذ الساعات الأولى لافتتاحه، وكانت السعادة والفرحة ترتسمان على وجهها لإعجابها الشديد بمقتنيات المعرض الذي لخص مسيرتها الفنية الناجحة الممتدة على مدار عقود، وكان من أبرز النجوم: محمود حميدة، إلهام شاهين، هالة صدقي، لبلبة، وآخرون.

