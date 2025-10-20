رابح صقر يفتتح حفلات موسم الخبر بهذا الموعد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 أكتوبر 2025 04:02 مساءً - يستعد الفنان رابح صقر لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات موسم الخبر، على مسرح الخبر أرينا بتاريخ 30 أكتوبر وهي ليلة بعنوان "موسيقار الخليج رابح صقر".

وشارك الفنان رابح صقر متابعيه بوستر الحفل وعلق وكتب: "حبايبي ألتقيكم بإذن الله يوم 30 أكتوبر في موسم الخبر"،كما شاركت الشركة المنظمة للحفل روتانا بوستر الحفل، وكتبت: "الشرقية بتولّع ‏‏رابح صقر جايكم بـ30 أكتوبر ضمن حفلات موسم الخبر... جهّزوا حماسكم".

يُذكر أن موسم الخبر تمتد فعالياته من 23 أكتوبر 2025 حتى 31 يناير 2026.

نشاطات الفنان رابح صقر

وكان الفنان رابح صقر قد أحيا مؤخراً عدداً من الحفلات بالسعودية، منها حفل في موسم الرياض بنسخته الخامسة، وحفل آخر في يوم التأسيس، وحفل في العلا، وجميع الحفلات لاقت نجاحاً كبيراً وإقبالاً من قبل جمهوره ومحبيه.

أما آخر حفل فكان على مسرح أبو بكر سالم في البوليفارد سيتي، ضمن حفلات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وتعرض خلالها لوعكة صحية، وطلب من جمهوره إيقاف الحفل نظراً لظروفه الصحية.

وبعد الحفل بيوم طمأنت حينها شركة روتانا عبر حساباتها الرسمية، جمهور الفنان رابح صقر على صحته، وذلك بعد انسحابه من حفله ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وذكرت أنه بحالة صحية جيدة الآن، ويتعافى بشكل طبيعي إثر نزلة البرد التي حلّت به.

ونشرت بشكلٍ رسمي منشوراً على حساب روتانا لايف على الإنستغرام، وطمأنت الجمهور على حالة الفنان وأسباب انسحابه من المسرح وإعلانه أنه لن يكمل فقرات الحفل المتبقية، وكتبت بالمنشور: "نود أن نطمئن الجمهور الكريم بأن الفنان رابح صقر بخير ولله الحمد، وما حدث في نهاية الحفل كان نتيجة تعرضه لوعكة صحية خفيفة بسبب نزلة برد بسيطة وتغير الأجواء في المسرح، وقد فضل الفنان إنهاء الحفل بعد أداء معظم فقراته، حفاظاً على صحته وهو الآن في حالة جيدة ويتعافى بشكل طبيعي... ونشكر الجمهور على مشاعره الصادقة وحرصهم ونتمنى له دوام الصحة والعافية، ونعدكم دائماً بتنظيم حفلات ترتقي لتوقعاتكم".

كما طمأن الفنان رابح صقر جمهوره حينها عبر فيديو نشره عن صحته وأخبرهم أنه بخير.

View this post on Instagram A post shared by رابح صقر Rabeh Saqer (@rabehsaqer)

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».