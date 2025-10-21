منظومة فاشلة.. شيرين رضا تثير الجدل بتصريحها عن الزواج

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - تصدرت الفنانة شيرين رضا ترند مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تداول مقطع مصور من لقائها مع الإعلامي معتز الدمراش في برنامج ضيفي وهي تتحدث عن الزواج ورأيها بأن هذه التجربة من التجارب الفاشلة.

رأي صادم لشيرين رضا في الزواج

ظهرتفي الفيديو وهي تكشف عن رأيها في هذه الخطوة، وقالت: "الزواج منظومة فاشلة عشان احنا كـ بني آدمين فاشلين وبنتجوز عشان أسباب كلها ملهاش علاقة بالجواز نفسه ولها علاقة بالفلوس والشكل وعشان هي عايزة تهرب من بيت أهلها ولها علاقة بأنه هو عايز يكمل نص دينه زي ما بيقولوا".

وأكدت شيرين رضا أن المشكلة الحقيقة في طريقة تفكير الأشخاص، وتابعت قائلة: "يعني ملهاش دعوة بمنظومة الجواز الفعلية، انت المفروض بتتجوز حد انت مقتنع به ويشبهلك وبيفكر نفس التفكير عشان تبنوا أسرة والأسرة دي تبني المجتمع".

وكونت شيرين هذا الرأي بعد تجربتين زواج، كانت الأولى من الفنان عمرو دياب والد ابنتها نور، وانفصلت منه بعد سنوات قليلة، والتجربة الثانية كانت من شخص رفضت الكشف عن هويته، وأكدت أنها تعرضت للخيانة من زوجها وواحدة من صديقاتها المقربات.

فيلم "الكراش" أحدث أعمالها الفنية

وفي سياقٍ آخر، تواصل الفنانةحضورها الفني المتنوع خلال الأشهر الأخيرة؛ حيث بدأت مؤخراً تصوير أحدث أعمالها السينمائية فيلم "الكراش"، الذي يجمعها مع الفنان أحمد داود والفنانة ميرنا جميل، وتجسدخلال أحداث فيلم "الكراش" شخصية مختلفة ومميزة؛ حيث تظهر في دور والدة ميرنا جميل، وهي سيدة ذات طباع خاصة، تضفي نكهة مميزة على الأحداث وتكشف تطورات القصة عن طبيعة العلاقة التي تجمعها بابنتها، وهي علاقة فريدة من نوعها تحمل أبعاداً إنسانية وعاطفية متعددة.

فيلم "الكراش" ينتمي إلى نوعية الأعمال الرومانسية الخفيفة، وتدور أحداثه حول فكرة "الحب من أول نظرة"؛ حيث يلتقي محاسب يجسد شخصيته أحمد داود، بسيدة أعمال تؤدي دورها ميرنا جميل؛ لتبدأ بينهما قصة عاطفية غير تقليدية مليئة بالمواقف الرومانسية والكوميدية. ويشارك في البطولة، باسم سمرة، حسن أبو الروس، وآخرون، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

آخر أعمال شيرين رضا الفنية

يأتي فيلم "الكراش" بعد فترة قصيرة من ظهورفي فيلم "الشاطر"،الذي قدمت فيه تجربة لافتة من خلال الظهور بشخصيتها الحقيقية كفنانة في بداية أحداث الفيلم؛ إذ تلتقي أمير كرارة الذي يعمل دوبلير للمشاهير، ويحدث بينهما موقف كوميدي داخل سيارة في مشهد من فيلم سينمائي.

كما سبقت مشاركتها هذه تجربتها السينمائية الأخيرة من خلال فيلم "في عز الظهر"، الذي طُرح في شهر يونيو الماضي، وشاركت في بطولة الفيلم إلى جانب مينا مسعود في أولى تجاربه بالسينما المصرية، إيمان العاصي، جميلة عوض، محمد علي رزق، محمود حجازي، محمد عز، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

https://www.instagram.com/p/DKfQmsLI46L/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKfQmsLI46L/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKfQmsLI46L/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

قد تحب قراءة.. أشهر أفلام اليوم الواحد.. نوع مختلف في عالم الدراما

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».