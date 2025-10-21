بريتني سبيرز تكشف عن مرحلة في حياتها: شعرت بالدمار

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - دائماً ما تحتل الحياة الشخصية لنجمة البوب بريتني سبيرز اهتماماً إعلامياً بسبب زيجاتها السابقة ووصاية والدها عليها التي امتدت لمدة 13 عامًا، بالإضافة لزواجها الأخير من سام أصغري الذي انتهى بالطلاق، ومؤخراً التصريحات التي أدلى بها زوجها السابق كيفن فيدرلاين فيما يخص علاقتها بابنيها.

كل هذه المراحل جعلت سبيرز تبدو في حالة مضطربة وغير مستقرة، وهذا ما بات واضحاً من خلال منشورٍ لها عبر إنستغرام.. فماذا قالت فيه؟

بريتني سبيرز تدعي إصابتها بتدمير في الدماغ

من خلال مشاركة صورة لها وهي تركب حصانًا عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، انفتحت بريتني سبيرز بشأن قضاء أربعة أشهر في مركز إعادة تأهيل عام 2018 تحت وصاية والدها، وتأثير ذلك على حياتها، مدّعيةً أنها تشعر "بإصابة دماغية"، وتحدثت عن معاناتها من "تجربة مؤلمة" شعرت فيها وكأنها تعرضت لتلف في الدماغ بسبب قسوة بعض الأشخاص، لكنها تجاوزت تلك الفترة العصيبة في حياتها، واصفة نفسها بالمحظوظة لكونها على قيد الحياة.

ومن خلال المنشور، قارنت بريتني نفسها بفيلم "ماليفسنت"، عندما حاول الملك أن يقتلها، لكنه بدلاً من ذلك سرق جناحيها في الخفاء، معتبرة نفسها كما لو أن أجنحتها سُلبت منها، نتيجة ما مرت به من تجربة مؤلمة- لم تفصح عن الكثير حتى في مذكراتها "المرأة بداخلي" The Woman in Me- وصفته بأنها كان انكسارًا داخليًا، كاشفة أنها حتى اليوم، لم تستعد قدرتها على الطيران كما كانت.

وأنهت منشورها بوصفها أن كل ما يُقال عنها بالقمامة، قائلة: "مع كل القمامة التي تُقال عني حرفيًا قلت لماذا لا نأتي بالجوهر إلى الطاولة"، لتروي قصتها بطريقتها.

وفي منشورٍ آخر، كتبت سبيرز عن محادثة دارت بينها وبين جدها قبل وفاته، قائلةً: "قال لي: أوعديني بشيء واحد... سيتحدث الناس ويتحدثون، قد يكون العالم مكانًا قاسيًا للغاية... أوعديني بأنكِ لن تهتمي بما يقوله هؤلاء الجهلة ويكذبون عنكِ".

وأضافت: "قال لي: كوني جريئة... هذا في دمكِ... أن تكوني جريئة... لا تصبحي عاجزة وخائفة، وشخصًا يبرر نفسه فتمنحينه الحق في أن يجعلكِ أقل شأنًا منهم... عندما يفهم الناس حقًا قوة اسمكِ وحده، سيختبركِ الناس ويفعلون أي شيء لإسقاطكِ".

كيفن فيدرلاين عن بريتني سبيرز: تراقب الأبناء وبيدها سكين

يأتي منشور بريتني سبيرز بعد ما فجَّر زوجها السابق كيفين فيدرلاين، البالغ من العمر 47 عاماً، تصريحات جديدة تتعلق بابنيهما وصحتها العقلية في مذكراته المقرر إصدارها اليوم، حيث قال أنها كانت تراقب ابنيهما، شون بريستون، وجايدن جيمس، أثناء نومهما وبيدها سكين، وقال إن ما قامت به حدث أكثر من مرة، مؤكداً أن شون وجايدن كانا يستيقظان أحياناً في الليل ليجداها تقف صامتة عند مدخل الغرفة، تراقبهما أثناء نومهما. وبعدها يسألانها: "هل أنتِ مستيقظة؟" ويلاحظان أن بيدها سكيناً، ثم تستدير وترحل من دون أي تفسير!

وفي المذكرات أيضاً، أعرب فيدرلاين عن قلقه إزاء حالة سبيرز الحالية، وكتب أنه يعتقد أنها "تتجه نحو وضع لا رجعة فيه"، حيث كتب: "أصبح من المستحيل التظاهر بأن كل شيء على ما يرام. من موقعي، يبدو أن الوقت يمر، ونحن نقترب من اللحظة الأخيرة. سيحدث أمر سيئ إذا لم تتغير الأمور، وأكبر مخاوفي هو أن يُترك أبناؤنا ليتحملوا المسؤولية".

كيف ردت بريتني سبيرز على تصريحات كيفين فيدرلاين؟

رداً على تصريحات فيدرلاين، خاصةً تلك التي تتعلق بابنيهما، تحدث ممثل عن بريتني سبيرز، في بيان نُشر حصرياً لمجلة People، جاء به: "مع انتشار خبر كتاب كيفن، يتربح هو وآخرون منه مجدداً، وللأسف يأتي هذا بعد انتهاء نفقة أطفاله. كل ما يهمها هو طفلاها، شون بريستون وجايدن جيمس، ورفاهيتهما خلال هذه الإثارة. وقد فصّلت رحلتها في مذكراتها المرأة في داخلي"، حيث كتبت سبيرز في كتابها أن فيدرلاين سلب منها كل شيء خلال معركة الحضانة، قائلة: "لقد سلب مني كل شيء. ولم تحتضني عائلتي".

