برسالة رومانسية مؤثرة.. مصطفى كامل يحتفل بيوم ميلاد زوجته

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 02:08 مساءً - احتفل الفنان مصطفى كامل بيوم ميلاد زوجته، ووجه لها رسالة رومانسية عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

مصطفى كامل يحتفل بميلاد زوجته

نشرصورة جمعته بزوجته وكتب تعليق قال فيه: "تمر بنا الأيام ويمضي قطار العمر، ولا أنسى أصدق وأجمل وأرقى محطات حياتي يوم اللقاء بشريكة الفرح والجرح والنجاح والكفاح. صديقتي وأبنتي وحبيبتي وزوجتي اليوم ميلادها، ولا أملك إلا الدعاء لله بأن يحفظها لي ولأولادنا ولحفيدتنا الغاليه (غاليه) ولكل أحبابها ويجازيها بقدر ما قدمت لنا جميعاً من عطاء وتضحيات وحُب وإخلاص ونقاء وصنعت منا أسرة تخاف الله وتحمده في السراء والضراء".

وتابع رسالته مازحاً: "وخارج نطاق الدراما بتعمل أكل ياخرااااااااااااااابي، كل سنه وأنتي طيبه ياست الستات يا تاج رأسي وزينة حياتي، عقبال 100 سنه ياحبيبتي وأنتي بخير وصحه وسعاده وستر وتفضلي منوره حياتنا كلنا بحبك يا أغلي وأعز الناس".

تفاعل عدد كبير من محبي ومتابعي مصطفى كامل وتمنوا له السعادة والاستقرار في حياته الأسرية، ودوام النجاح والتألق في حياته الشخصية.

أغنية "قولولي مبروك"‏

يُشار إلى أن مصطفى كامل طرح خلال موسم الصيف أغنية "قولولي مبروك" وهي من ألحان مدين، وتوزيع موسيقي عمرو الخضري وميكساج هاني محروس. ‏وجاءت بعض كلمات الأغنية كالتالي:

"محدش يجى يعزينى.. ولا حد يفكر يواسينى، ولا حد يقوللى متزعلش.. خاين خرجته من حياتى.. ‏قفلت وصفيت حساباتى،عملت اللى انا من كام سنه كان لازم اعمله بس متعملش، قولولى مبروك.. عملت الصح انا وسيبته، قولولى مبروك.. ومش هاتهزنى ‏غيبته،قولولى مبروك.. أعالج قلبي من طيبته".‏

