شريهان تعبّر عن عشقها لمصر بإطلالة رمزيّة تحمل فخر الهويّة

نشرت النّجمة المصريّة شريهان صورة من مسلسل “فوازير” عبر حسابها على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، ظهرت فيها بتسريحة شعر فريدة صُمّمت على شكل ثلاثة أهرامات متفاوتة الأحجام، في إشارة رمزيّة إلى عظمة مصر وتاريخها العريق.
وأرفقت شريهان الصّورة بتعليق مؤثّر قالت فيه: “لو لم أكُن مصريّة لوددت أن أكُون مصريّة”. وأضافت بالإنجليزيّة: “هرم مصرنا.”
ومن خلال هذه اللقطة المعبّرة، أرادت شريهان أن توجّه رسالة فخر واعتزاز بانتمائها لمصر، مؤكّدةً أن الهويّة المصريّة هي تاجها الحقيقيّ، وأنّ الفنّ بالنّسبة إليها سيبقى وسيلة للاحتفال بجمال الوطن وتاريخه الخالد.
