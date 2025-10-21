ليلى علوي تتحدث عن أهمية مشاهد الطعام في السينما: حب البنات نموذج للم الشمل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 04:06 مساءً - شهدت فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، التي انطلقت يوم الخميس الماضي وتستمر حتى 24 من أكتوبر الجاري، إقامة حلقة نقاشية بعنوان "السينما وطعم الحياة.. الغذاء والفن والمسؤولية الاجتماعية"، شارك في الندوة كل من ليلى علوي، محسن سرحان، ومحمد عاشور، فيما تولت هدى الشريف إدارة الحوار، حيث تناولت الجلسة العلاقة بين الطعام والسينما.

واقعية مشاهد الطعام في "خرج ولم يعد"

في البداية تحدثت ليلى علوي عن علاقتها بهذا الجانب من خلال فيلمها الشهير «خرج ولم يعد» للمخرج الراحل محمد خان، وقالت إن هذا الفيلم كان سبب رئيسي في وجودها اليوم في هذه الندوة، لأن الطعام في مصر ليس مجرد طعام، بل هو حياة كاملة، يجمع الناس وأفراد الأسرة الواحدة حول مائدة واحدة سواء في الفرح أوالحزن، بل ويعبر عن الكثير من التفاصيل الصغيرة، والذكريات، و حتى القرارات التي يتم اتخاذها في الحياة.

وأشارت "ليلى"، إلى أن مايميز هذا الفيلم هو الواقعية، ودللت على ذلك بمشاهد الطعام التي تخللت أحداثه، فغلب عليه الطابع الحقيقي وليس التمثيلي، خاصةً وأن المخرج محمد خان يحرص على أن يكون كل شيء طبيعيًا وصادقًا أمام الكاميرا.

الطعام والتعبير عن القضايا الهامة

وأضافتأن الطعام ليس متعة فقط، بل يمكن أن يكون وسيلة للتعبير عن قضايا مهمة مثل الفقر والجوع والأمن الغذائي، مؤكدة على أن السينما تستطيع أن تقدم هذه الموضوعات بطريقة تصل إلى الناس ببساطة وصدق.

واختتمت حديثها قائلة أنها تحب الطعام وتعرف كيف تطهوه، وقد قدمت ذلك في عدد من أعمالها، مشيرة إلى مشهد الطعام الشهير في فيلم «حب البنات»، الذي جمع الأخوات مرة أخرى بعد خلاف طويل وأعاد لم الشمل، معتبرة أن الأكل من أجمل متع الحياة، والأهم أن نحافظ على قيمه ونورث ثقافته الصحية للأجيال القادمة.

ليلى علوي في حلقة نقاشية بعنوان السينما وطعم الحياة- صورة خاصة بسيدتي من تصوير سيد أحمد

يمكنكم قراءة...في ندوة "50 سنة تألق".. يسرا تتحدث عن فشل البدايات وكواليس فيلم الإرهاب والكباب

"ابن مين فيهم" فيلم منتظر لـ ليلى علوي

على جانبٍ آخر، تنتظر النجمةعرض فيلمها الجديد "ابن مين فيهم"، بدور السينما. ومن خلال الفيلم، تتعاونمع الفنان بيومي فؤاد في تعاون سينمائي جديد بعد العديد من النجاحات التي حققاها سوياً على مدار الأربع سنوات الأخيرة، حيث اجتمع الثنائي من قبل فيلم "ابن مين فهيم"، خلال أربعة أعمال سينمائية متنوعة اعتمدت على الكوميديا الاجتماعية، كان اللقاء الأول من خلال فيلم "ماما حامل" عام 2021، بمشاركة عدد من النجوم منهم محمد سلام، حمدي الميرغني، ثم عاد الثنائي للتعاون مجدداً في فيلم "شوجر دادي" عام 2023 الذي شارك في بطولته حمدي الميرغني، ومصطفى غريب.

ويجسد بيومي فؤاد خلال أحداث "ابن مين فيهم " شخصية "رشدي"، رجل أعمال مستهتر ومتعدد الزوجات، يعيش حياته بلا التزامات حقيقية، حيث يتزوج أكثر من مرة، من بين زوجاته الفنانتان شيماء سيف وويزو، لتبدأ المفارقات الكوميدية بسبب تعدد زيجاته، وتدخل حياته المحامية الصارمة ماجدة (ليلى علوي)، لتغير مساره بشكلٍ مفاجئ، حيث تضعه في مواجهة سلسلة من المواقف المعقدة والمضحكة فى رحلة البحث عن ابنه المفقود.

View this post on Instagram A post shared by VOX Studios (@voxstudiosmena)

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".