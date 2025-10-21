صناع السادة الأفاضل يتحدثون عن كواليس العمل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 04:06 مساءً - استضافت الإعلامية لميس الحديدي صناع فيلم "السادة الأفاضل" في برنامجها الذي تقوم ببثه حالياً من مدينة الجونة بالتزامن مع إقامة الدورة الثامنة من المهرجان.

سر حماس طه دسوقي للعمل

في البداية، كشف بطل العمل الفنان طه دسوقي أن هذا العمل حقق واحدة من أمنياته في عالم الفن وقال: "بحب كوميديا مصطفى صقر ومحمد عز، لأنهم زي الكومبو مع بعض، وهما من كتاب الكوميديا الشاطرين جدًا، ومن أشطر الكتاب في مصر. وكان نفسي أشتغل مع المخرج كريم الشناوي على حدة، لكن فيلم السادة الأفاضل جمع الأمنيتين في عمل واحد".

وتابع حديثه قائلاً: "اللي شدني للفيلم أنه عمل جماعي حقيقي، وليس مجرد قصة فرد أو صعود نجم بعينه. كل الشخصيات في الفيلم عبارة عن حلقات تكمل العقد اللي الناس هتدخل تتفرج عليه، وكل شخصية دورها مهم، وعدم وجود أي شخصية من الشخصيات يؤثر على القصة، والحدوتة مش هتمشي لقدام وأنا بحب النوعية دي من الأفلام لما يكون فيها قصة متشابكة، وكل شخصية مهمة، وده شدني ككتابة في الفيلم".

تجربة أشرف عبد الباقي في السادة الأفاضل

أشاد الفنان أشرف عبد الباقي بالعمل وبالنص الخاص به، وقال أنه كان من الصعب رفض المشاركة في العمل لأنه ليس عملاً عادياً، فيوجد به العديد من الشخصيات المتشابكة بشكل كبير، وكل دور له أهميته وطبيعته الخاصة التي من الصعب التهاون في إبرازها، وأكّد أن هناك عددًا كبيرًا من النجوم موجودٌ في الفيلم والعلاقة بينهم مترابطة حتى نهاية العمل بشكلٍ مميز، وتابع حديثه عن النص قائلاً: "مكتوب بشياكة أوي، وده قليل جدا إننا نلاقيه ككتابة".

وعن اللوك الذي ظهر به في دوره بالفيلم قال: "الموضوع ده شغل الناس، أنا فعلاً حلقت شعري من المنتصف وطولت الجانبين مع اللحية، فبقى مدي شكل جديد ومعملتوش قبل كده، والمخرج كريم الشناوي ساعدني في إبراز جوانب الشخصية، إزاي يتكلم ويتحرك ويتصرف. والصراحة المخرج خلانا نحس إن كل دور في الفيلم هو الأهم على الإطلاق."

عرض الفيلم بمهرجان الجونة السينمائي

يُشار إلى أن القائمين على العمل قرروا تقديم موعد إطلاق الفيلم في دور العرض السينمائي أسبوعاً، حيث تحدد طرحه يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر الجاري، بعدما كان مقرراً عرضه يوم 29 من نفس الشهر.

وجاء ذلك بسبب عرض الفيلم للمرة الأولى على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، حيث أعلن المهرجان عن استضافة العرض العالمي لفيلم "السادة الأفاضل" للمخرج كريم الشناوي، ضمن فعاليات دورته الثامنة، في عرض خاص بحضور أبطاله وصناعه يوم 21 أكتوبر، ليمثل خطوة جديدة في مسار المهرجان نحو توسيع دوائر تواصله مع الجمهور وصنّاع السينما، حيث يعد الفيلم من أبرز الإنتاجات السينمائية المصرية المنتظرة لعام 2025.

قصة وأبطال العمل

فيلم "السادة الأفاضل" من بطولة: محمد ممدوح، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، بيومي فؤاد، انتصار، علي صبحي، ناهدالسباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، ودنيا ماهر، وهو من إنتاج مصطفى صقر، محمد عز الدين، وكريم الشناوي، بالتعاون بين شركات: بوليت بروف فيلمز، سي سينما برودكشن، فيلم سكوير، ريد ستار، بداية فيلمز، وإمباير.

ويجمع الفيلم بين الكوميديا والدراما الاجتماعية من خلال صراع طريف بين عائلتين تنتميان إلى بيئتين مختلفتين؛ إحداهما ريفية والأخرى من القاهرة، تتشابك حياتهما بسبب صلة قرابة، ما يؤدي إلى سلسلة من المفارقات المضحكة التي تُبرز اختلاف العادات والتقاليد بين الطبقات الاجتماعية.

