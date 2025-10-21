عمر كمال يكشف حقيقة سرقة ألبوم محمد فؤاد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 04:06 مساءً - كشف الفنان عمر كمال حقيقة الخلاف بينه وبين الفنان محمد فؤاد بسبب ألبومه الجديد، موضحاً كافة التفاصيل الخاصة بالتحضير لهذا الألبوم، خاصةً وأنه يواجه اتهامات بسرقة الألبوم بعد عمل محمد فؤاد عليه لمدة عامين تقريباً.

حقيقة سرقة ألبوم محمد فؤاد

أسماء مرشحة للألبوم

أجرىلقاء مصور تحدث فيه عن تفاصيل الألبوم بكل وضوح وصراحه، وأكد أن ما يتم تداوله أن هذا الألبوم خاص بالفنان محمد فؤاد معلومة صحيحة، لكنه لم يكن على علم بهذا الأمر عندما بدأ في التحضير للألبوم وحتى تسجيل بعض الأغاني منه، ورفض الأنباء المتداولة حول سرقته لأغاني الألبوم، موضحاً أن الألبوم ملك للمنتج وهو الذي ضحى بالألبوم وبالأسماء الكبيرة التي صنعت أغانيه.أكدأيضاً أن ما يتم تداوله أن الألبوم عُرض على أسماء أخرى قبله، صحيح، وقال نصاً: "لما سألت عن قصة الألبوم اتقالي أنه اتعرض على وائل جسار وهيثم شاكر وبسبب المقابل المادي حصل اختلاف، في منهم واحد طلب في الأغنية 50 ألف دولار كأداء صوتي يعني ما يقرب من 30 مليون جنيه مصري في الشريط الـ12 أغنية، في مطرب تاني طلب حوالي 30 ألف دولار في الأغنية مثلاً غير اللي المنتج صرفه وعمله ولسه هيعمله من دعاية وتصوير يعني عايز 15 مليون جنيه في إيده بس عشان يغني".

وكشف عمر كمال عن تكلفة الألبوم مؤكداً أنه لم يتلق أجراً عليه حتى الآن وقال: "الألبوم متكلف أكتر بكتير من 15 مليون جنيه مصري، إحنا مصورين 12 كليب وعملنا حوالي 18 أغنية أو 20 طبعاً معدي بكتير جداً دا رقم قليل مش أقل من 20 مليون جنيه، لما قعدت مع صناع الألبوم قلت لهم مش هاخد ولا قرش أنا نفسي أغني للناس دي وأعمل الألبوم دا أنا عامل الألبوم دا بدون أي مقابل عامله بحب".

علاقة عمر كمال بالفنان محمد فؤاد مليئة بالحب والإعجاب، وأكد كمال أن المنطقة الغنائية التي اشتهر بها محمد فؤاد طوال مشواره الفني فارغه، ففي الساحة الحالية لا يوجد أي فنان يقدم الأغاني الدرامية التي اشتهر بها فؤاد، وحالياً لا يرى أي مانع من أن يسير على خطاه ويكون فؤاد جديد.

رسالة عتاب لمحمد فؤاد

وعن التواصل بينهما بعد هذه الأزمة، أكد عمر كمال أنه لم يتواصل معه، لكنه عاتبه كواحد من جمهوره لأنه يغيب عن الساحة لفترة طويلة، فمنذ ما يقرب من 15 عام لم يقدم للجمهور ما ينتظره، وقال عمر: "مكلمتوش عشان هو أكيد هيكون متضايق مني وزعلان بس كانت في إيدك كان بتاعك أنا زعلان منه وجمهوره زعلان منه بعيد عنالمطرب، هو عارف كويس جداً إني كنت من 22 سنة بقف قدام مكتبه واستناه وكان بيعمل حفلة كل سنة الساعة 9 بالليل أروح من الساعة 11 الصبح حاطط البوستر بتاعه فوق راسي مستنيه 11 ساعة عشان بس أسلم أو إيدي تلمسه".

