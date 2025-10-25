إلهام الفضالة تكشف ملامح شخصيّتها في مسلسل “غلط بنات” لرمضان ٢٠٢٦

كشفت الممثّلة الكويتيّة إلهام الفضالة عن ملامح شخصيّتها في مسلسلها الجديد “غلط بنات”، المقرّر عرضه ضمن الموسم الرّمضانيّ لعام ٢٠٢٦، إذ نشرت عبر “إنستغرام”، عدّة صور من كواليس التّصوير ظهرت فيها مرتدية عباءة سوداء وعلّقت: ” فضيلة، شخصيّتي في المسلسل الرّمضانيّ “غلط بنات”، تأليف جميلة جمعة وإخراج سائد الهواري”.

في السّياق نفسه، عبّر كثير من المتابعين عن حماستهم لمشاهدة العمل الجديد وتمنّوا لها النّجاح والتّوفيق.

نذكر أنّ مسلسل “غلط بنات”، يضم في بطولته إلى جانب إلهام الفضالة مجموعة من الممثّلين من بينهم: جمال الرّدهان، فيّ الشّرقاوي، عبدالله بهمن، حصّة النّبهان، شيلاء سبت وغيرهم وهو من تأليف جميلة جمعة وإخراج سائد الهواري.

الجدير بالذّكر، أنّ إلهام الفضالة، قدّمت في شهر رمضان الفائت مسلسل “بيت حمولة” الّذي حظي بنجاح كبير وهو فكرة وسيناريو وحوار جميلة جمعة وإخراج سائد بشير الهواري وهو من إنتاج “عدسة للإنتاج والتّوزيع الفنّيّ” وتنفيذ شركة “Talent” للإنتاج.