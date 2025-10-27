أحمد داود وآية سماحة في مسلسل بابا وماما جيران.. المشكلات الزوجية حاضرة برمضان 2026

هكذا تدور أحداث مسلسل "بابا وماما جيران"

حجز الفنانمكانه ضمن قائمة نجوم موسم دراما رمضان 2026، بعدما تعاقد رسمياً على بطولة مسلسل جديد يجمعه بالفنانة، يحمل اسم "بابا وماما جيران"، وهو عمل ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة المكونة من 15 حلقة، من المقرر بدء تصوير المسلسل قبل نهاية العام الجاري، حيث بدأ صُناع في مرحلة التحضيرات الأولى من ترشيح باقي الفنانين المشاركين، وتحديد أماكن التصوير.مسلسل "" من تأليف ولاء الشريف وإخراج أحمد عبد الوهاب، وإنتاج صادق الصباح، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت حول المشكلات الزوجية، حيث يجسد أحمد داود وآية سماحة خلال الأحداث شخصية زوجين ينفصلان بعد خلافات بينهما، لكن المفارقة تكمن في أنهما يعيشان كجيران في نفس العمارة السكنية، ما يفتح الباب أمام مواقف طريفة وإنسانية تجمع بين الكوميديا والدراما.يواصلحضوره في موسم دراما رمضان بشكل متتالي، حيث خاض الموسم الماضي بطولة مسلسل "" الذي تكون من 15 حلقة أيضًا، وكان بمثابة أول بطولة مطلقة له في رمضان.أما آية سماحة فقد شاركت في رمضان الماضي من خلال مسلسل "الكابتن" مع الفنان أكرم حسني، وجسدت خلاله شخصية خطيبته، وقدم العمل مواقف كوميدية خفيفة بين الثنائي.قد تحبين قراءة.. أبرز الأفلام التي تناولت مغامرات سرقة المتاحف والقطع الفنية النادرةويعيشحالة من النشاط الفني المكثف، حيث انتهى مؤخراً من تصوير فيلمه الجديد ""، وهو عمل رومانسي خفيف يدور حول فكرة الحب من أول نظرة، حيث يلتقي محاسب يجسد شخصيته أحمد داود، بسيدة أعمال تؤدي دورها ميرنا جميل؛ لتبدأ بينهما قصة عاطفية غير تقليدية مليئة بالمواقف الرومانسية والكوميدية، والعمل تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.كما يواصلتصوير مشاهده الأخيرة في فيلم ""، المقتبس عن رواية الكاتب محمد صادق، الذي يقدّم أولى تجاربه الإخراجية من خلال هذا الفيلم بعد نجاحه كروائي وكاتب سيناريو خلال السنوات الماضية، ويشارك في بطولة الفيلم سلمى أبو ضيف، إلى جانب حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، بسنت شوقي، ميران عبد الوارث.أما، فعُرض لها مؤخراً مسلسل "" مع الفنان أحمد فهمي، كما تنتظر عرض عملها الجديد "" بمشاركة أمير كرارة خلال شهر نوفمبر المقبل على إحدى المنصات الرقمية، وتجسد آية في المسلسل شخصية "نادية"، وهي محامية متزوجة من "حسن" الذي يؤدي دوره أمير كرارة، ويدخلان معا في سلسلة من المواقف الغامضة والتشويقية ضمن إطار درامي مثير.