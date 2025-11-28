بعد انتشار صورة مزيّفة… إسعاد يونس توضح الحقيقة وتحذّر المتابعين

- 1/2
دبي - فريق التحرير: أصدرت الفنّانة والإعلاميّة إسعاد يونس بيانًا عبر حسابها على “إنستغرام” حذّرت فيه من تداول صورة مزيّفة نُسبت إليها مؤخّرًا عبر منصّات التّواصل الاجتماعيّ، مؤكّدة أنّ أيّة صورة تخصّ برنامجها “صاحبة السّعادة” يتِمّ نشرها حصريًّا عبر الصّفحات الرّسميّة فقط.
ونبّهت يونس إلى أنّ بعض الصّور المنتشرة مؤخّرًا عبر الإنترنت “مزيّفة وغير صحيحة”، نافية كذلك صحّة صورة ظهرت فيها إلى جانب شخصيّة ترتدي عباءة وطرحة سوداء، مشدّدة على أنّها لم تستضف تلك الشّخصيّة ولن تظهر معها في البرنامج.
وفي سياق آخر، كشفت إسعاد يونس عن حلقة جديدة من برنامج “صاحبة السّعادة” تستضيف فيها الممثّلة أيتن عامر، واعدةً الجمهور بحلقة مفعمة بالمفاجآت والفضفضة. وتُعرض الحلقة يوم الأحد الساعة العاشرة مساءً عبر شاشة dmc.
