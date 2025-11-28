بعد الأخبار المتداولة… تامر حسني يخرج على صمته ويكشف حقيقة وضعه الصّحّيّ

دبي - فريق التحرير: نفى الفنّان المصريّ، تامر حسني، نفيًا قاطعًا كلّ ما يتِمّ تداوله عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، بشأن تدهور حالته الصّحّيّة، أو حدوث أيّ خطأ طبّيّ، أو فشل العمليّة الّتي خضع لها، مشدّدًا على أنّ حالته في تحسّن مستمرّ وأنّ العمليّة كانت كبيرة لكنّه يتجاوزها بدعم الله ودعوات محبّيه.

في هذا السّياق، كتب تامر في منشور عبر خاصّيّة القصص القصيرة على “انستغرام”، جاء فيه: «أحبّائي الّذين لم يتركونني لحظة، جمعة مباركة على الجميع يا ربّ. فقط أودّ توضيح أمرٍ ما… لا صحّة لكلّ ما يُشاع بأنّ هناك خطأً طبّيًّا. أنا، والحمد لله وبفضل الله، حالتي تتحسّن يومًا بعد يوم والمتابعات قائمة بين مستشفى ألمانيا ومصر.

وتابع: “هناك إشادات قويّة جدًّا من المستشفى الألمانيّ بحقّ الأطبّاء المصريّين. بالتّأكيد أمرّ بأيّام صعبة لأنّها فعلًا عمليّة كبيرة، لكن بكرم الله ثمّ بدعواتكم أتجاوزها بإذن الله، كلّ الشكر لكم يا أغلى النّاس”.

وكان تامر حسني، قد خرج على صمته لتوضيح حقيقة وضعه الصّحّيّ بعد تداول الخبر بشكل واسع، موضحًا أنّه كان يفضل عدم الحديث عن أموره الشّخصيّة، إلّا أن الظّروف دفعته للتّوضيح، إذ كشف أنّه يعاني منذ فترة أزمة صحّيّة في الكلى استدعت خلال الأيّام الماضية تدخّلًا جراحيًّا عاجلًا تمّ خلاله إجراء استئصال جزئيّ للكلية، مؤكّدًا حمده لله على كلّ حال.

ووجّه تامر رسالة شكر لكلّ من اطمأنّ إليه ودعا له، معبّرًا عن امتنانه لدعم جمهوره ومحبّيه.