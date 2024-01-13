شكرا لقرائتكم خبر إصدار 326.8 ألف سجل تجاري في 2023 بزيادة 3.9% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت وزارة التجارة عن زيادة السجلات التجارية الصادرة بنسبة 3,9% خلال العام 2023م، حيث تم إصدار 326,830 سجلا تجاريا، مقارنة بـ 314,512 سجلا تجاريا صادرا في عام 2022م.

واستحوذت قطاعات: تجارة الجملة والتجزئة، والتشييد، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية على النسبة الأعلى من السجلات المصادرة خلال العام.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي السجلات التجارية الصادرة للمؤسسات 277,910 سجلات إضافة إلى 48,920 سجلا تجاريا صدرت للشركات.

وذكرت الوزارة أن إجمالي السجلات التجارية القائمة بنهاية العام 2023م بلغت 1,397,803 سجلات تجارية بواقع 1,125,137 سجلا للمؤسسات، و272,666 سجلا تجاريا للشركات، وبلغت نسبة السجلات التجارية القائمة للمؤسسات «المملوكة للسيدات» 38% من إجمالي سجلات المؤسسات بنهاية العام 2023م.

وأشارت وزارة التجارة إلى أنها قدمت خدماتها لأكثر من 5.5 ملايين عميل خلال العام 2023، وذلك في قطاعي الأعمال والمستهلك عبر الخدمات الالكترونية والفروع التشاركية مع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية.

وتمثلت أبرز الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال في خدمات السجلات التجارية، وتأسيس الشركات، والوكالات التجارية، والأسماء التجارية، وفيما يتعلق بحماية المستهلك تم معالجة بلاغات المستهلكين واستقبال بلاغاتهم المرتبطة بالغش التجاري والمتاجر الالكترونية والدفع الالكتروني وغيرها.يذكر أن الخدمات تقدم عبر موقع الوزارة الالكتروني: mc.gov.sa ومنصة الأعمال business.sa والفروع المكانية بالشراكة مع مركز الأعمال ومركز الاتصال الموحد 1900 وتطبيق «بلاغ تجاري».

السجلات التجارية:

إصدار 326,830 سجلا في 2023.

إصدار 314,512 سجلا في 2022.

نسبة الزيادة 3.9%.

السجلات الصادرة:

277,910 سجلات تجارية للمؤسسات.

48,920 سجلا تجاريا للشركات.

السجلات القائمة:

1,397,803 سجلات تجارية.

بواقع: