اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج تشيد بالتزام أعضاء "أوبك" بإعلان التعاون

مستجدات السوق

عُقد اليوم الخميس 20 رجب 1445هـ الموافق 1 فبراير 2024م عبر الاتصال المرئي، الاجتماع الثاني والخمسون للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج.واستعرضت اللجنة بيانات إنتاج البترول الخام لشهري نوفمبر وديسمبر من عام 2023، وأشادت بالمستوى الرفيع من الالتزام من جانب الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول من خارجها الأطراف في إعلان التعاون. قرار جماعي لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط ستواصل اللجنة مراقبة الالتزام بتعديلات الإنتاج، حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، الذي انعقد في 4 يونيو 2023، وكذلك تعديلات الإنتاج الإضافية الطوعية، التي أعلنها عدد من الدول الأعضاء في أوبك والدول المشاركة من خارجها، في أبريل 2023، والتعديلات التي تلت ذلك في نوفمبر 2023.كما ستواصل اللجنة تقييم ظروف السوق بشكلٍ دقيق، منوهةً في ذلك برغبة الدول الأعضاء المشاركة في إعلان التعاون في التعامل مع مستجدات السوق، واستعدادها لاتخاذ تدابير إضافية، في أي وقت، مُستندةً في هذا إلى التماسك القوي بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها.ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الثالث والخمسون للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في 3 أبريل 2024.