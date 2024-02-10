شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن تكشف تطورات أسعار الفراخ والبيض فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة سامح السيد، آخر تطورات أسعار الدواجن والبيض في مصر، بتعاملات اليوم السبت، وذلك عقب تراجع الفراخ في المزرعة للمرة الثانية هذا الأسبوع، يأتي ذلك بعد تسجيل مستويات مرتفعة نتيجة ذروة درجة الحرارة التي تسببت في زيادة الهالك والفاقد وحدوث زيادات سعرية ملحوظة.

وبحسب شعبة الدواجن، سجل كيلو الدواجن تسليم أرض المزرعة مستويات 93 جنيها ثم انخفض إلى 89 جنيها، وخلال التداولات أمس هبط السعرإلى 85 جنيها تسليم أرض المزرعة، وهو ما سينعكس على الأسعار النهاية للمستهلكين في الأسواق.

وأشار سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، إلى أن سعر كيلو الدواجن في الأسواق للمستهلكين يتراوح بين 95 إلى 97 جنيها بعد أن سجل مستويات وصلت إلى 106 جنيهات في بعض المناطق

أما بالنسبة لأسعار البيض فى الأسواق اليوم، سجلت تحرك ملحوظ إلى 150 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة، وتصل المستهلكين 180 جنيها، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 148 جنيها وتصل للمستهلكين 170 جنيها، وكرتونة البيض الأحمر تسجل 151 جنيها، وتصل للمستهلكين بسعر 180 جنيها.