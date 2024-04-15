شكرا لقرائتكم خبر 4 ملايين استشارة تقنية عبر «مرشدك الزراعي» خلال 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت وزارة البيئة والمياه والزراعة أكثر من 4 ملايين استشارة تقنية زراعية، شملت 64 مجالا عبر تطبيق «مرشدك الزراعي» خلال عام 2023م؛ بزيادة تتجاوز 1.1 مليون استشارة عن عام 2022م؛ لتطوير القطاع الزراعي بالمملكة وفق مستهدفات رؤية 2030.

وأوضح التقرير الصادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن عدد المزارعين المسجلين الذين استفادوا من التطبيق بلغ نحو 261 ألف مزارع بنهاية العام الماضي، بينما بلغ عدد المرشدين الزراعيين الذين يقومون بتقديم الخدمات الاستشارية والإرشادية في المجالات الزراعية للمزارعين نحو 418 مرشدا زراعيا، كما تم تنفيذ حوالي 2788 تحليلا للتربة والمياه من خلال التطبيق، بالإضافة إلى أنشطة إرشادية وتفاعلية بمشاركة 22 خبيرا من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، و19 خبيرا من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبالتعاون مع 13 فرعا للوزارة، وثلاث جامعات شملت، (جامعة الملك خالد، وجامعة الملك سعود، وجامعة القصيم).

وأفاد التقرير أن التطبيق يقدم عددًا من الخدمات الالكترونية، من ضمنها معرفة أسعار السلع والخدمات في 24 سوقا للنفع العام التي يغطيها التطبيق لمعرفة الأسعار، حيث استقبل خلال العام الماضي 1.38 مليون مكالمة واردة، فيما قدم 2.37 مليون رسالة إرشادية نصية، ونحو 919 ألف استشارة في قسم «اسأل عن نبات أو آفة»، و438 تنبيها للطقس، وتم نشر 5753 مادة إرشادية وخبرية في التطبيق، بجانب بث 355 حلقة إرشادية مباشرة.

يذكر أن تطبيق «مرشدك الزراعي» يهدف إلى خدمة المزارعين ومربي الماشية والصيادين والنحالين، وتقديم المشـــورة اللازمة بشـــكل فوري، من خلال إجراء اتصال مباشـــر صوت وصورة من قبل المزارع مع الخبراء والمختصين في جميع المجـــالات والتخصصات الزراعية بمناطق المملكـــة كافة.

ويقدم التطبيق خدمات إلكترونية متنوعة وأقسام؛ تغطي جميع جوانب الإرشاد الزراعي، وتقدم للمستفيدين في مناطق المملكة المختلفة، منها: (طلب زيارة مزرعة، أحوال الطقس، تحاليل التربة والمياه، أسعار الخضار والفواكه، المكتبة الرقمية، اسأل عن نبات أو آفة، اطلب استشارة، المرشد الذكي، أسئلة وأجوبة إرشادية، المفكرة الزراعية، البث المباشر آفات شجرة البن، وغيرها من الخدمات المقدمة للمزارعين).

تطبيق «مرشدك الزراعي»