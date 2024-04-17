شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. المؤشرات تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.39% ليصل إلى مستوى 29808 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.49% ليصل إلى مستوى 36633 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 12708 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 6850 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 9771 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 7861 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وسيتي للتحاليل الطبية، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وبي أي جي للتجارة والاستثمار.

كما أعلنت البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 5 آلاف وثيقة أمس الثلاثاء ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.020 مليون وثيقة بدلا من 3.015 مليون وثيقة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو عدد مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، والعبوات الطبية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 24.2 ألف سهم، 224.7 ألف سهم، 9 آلاف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة العبوات الطبية 1.2 مليون سهم.

فيما اشترى أعضاء بمجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، ومطاحن مصر الوسطى، ومصر لصناعة الكيماوية، والمهندس للتأمين، وبالم هيلز للتعمير، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية لمنتجعات السياحية، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير عدد 4.8 مليون سهم، 5 آلاف سهم، 9 أسهم، 37 ألف سهم، 7136 سهم، 500 ألف سهم، 8 آلاف سهم، 6 آلاف سهم، 1.049 مليون سهم، مليون سهم، 101مليون سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والمجموعة المصرية العقارية، ومصر للفنادق، ورواد السياحة-الرواد، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 5268 سهم، 4.2 مليون سهم، 5.9 مليون سهم، 5456 سهم، 142 ألف سهم، 2000 سهم، على التوالي.

في سياق متصل أعلنت مجموعة جي بي كورب، عن شراكة جديدة لإدارة وتوزيع العلامة التجارية MG Motor، وذلك لاستيراد وتوزيع السيارات في الأردن.



