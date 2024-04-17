شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية قناة السويس: استقطبنا استثمارات بـ894 مليون دولار فى 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفد التجارة لمقاطعة تشيجيانج الصينية، برئاسة Chen Zhicheng نائب المدير العام لإدارة التجارة بمقاطعة تشيجيانج، حيث ضم الوفد مسئولي مجموعة هانغتشو للحديد والصلب، ومجموعة تشيجيانج للآلات والكهرباء، وشركة الصين للتأمين على الصادرات والائتمان بتشيجيانج، ومجموعة مدينة تشيجيانج الصينية للسلع الصغيرة، ومجموعة ويندي لتكنولوجيا الطاقة، ومركز تشيجيانج لترويج الاستثمار، وأكاديمية تشيجيانج للتجارة، وممثلي إدارة التجارة ولجنة الإصلاح والتنمية بالمقاطعة، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.

ويأتي هذا الاجتماع تمهيداً لحضور وليد جمال الدين منتدى تشيجيانج الصين – مصر الاقتصادي غداً الخميس 18 أبريل، وذلك لبحث تنفيذ المشروعات القائمة وفرص التعاون المستقبلي مع كبرى شركات المقاطعة الصينية، والتي تمثل أعلى دخل لمقاطعة صينية بعد بكين وشانغهاي.

وخلال الاجتماع رحب وليد جمال الدين بوفد مقاطعة "تشيجيانج" والتي قام وفد الهيئة بزيارتها خلال الجولة الترويجية بالصين العام الماضي، وأشار إلى أن العلاقات المصرية الصينية علاقة مميزة تحمل العديد من الرؤى المشتركة في القضايا السياسية والاقتصادية، مما ينعكس على التعاون الكبير بين المنطقة الاقتصادية والاستثمارات الصينية، حيث نجحت المنطقة الاقتصادية منذ يناير 2024 وحتى الآن في استقطاب استثمارات بلغت نحو 894 مليون دولار تمثل الاستثمارات الصينية 40% منها، مما يعد دليلاً على الثقة المتبادلة والعلاقات الاقتصادية الوطيدة، وأكد على أن المستقبل يحمل المزيد من الفرص للتعاون في مجال إنتاج الطاقة وصناعات السيارات وغيرها من القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة من قبل الهيئة.

كما أكد أن اقتصادية قناة السويس تستطيع دعم الاستثمارات الصينية من خلال التكامل بين 6 موانئ بحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط، و4 مناطق صناعية مجهزة ببنية تحتية بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى كونها لاعب رئيسي ومؤثر في سلاسل الإمداد بالعالم، وتتمتع باتفاقيات التجارة الحرة التي تضمن الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية، فضلاً عن توافر مصادر الطاقة المختلفة.

ومن جانبه أعرب Chen Zhicheng عن سعادته بحفاوة الاستقبال بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأكد على العلاقات الاقتصادية المتميزة التي تجمع بين مصر والاستثمارات الصينية لاسيما مقاطعة تشيجيانج التي تمتلك استثمارات بمصر تصل إلى 1.132 مليار دولار تشمل مجالات المنسوجات والنفط والغاز والمنتجات البلاستيكية، ودعا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لزيارة مقاطعة تشيجيانج الصينية لعقد مزيد من اللقاءات مع الشركات الراغبة في الاستثمار في مصر، وأشار إلى أن هذا اللقاء تمهيد لمزيد من الاستثمارات خاصة وأن مصر تعد أولى البلاد التي انضمت لمبادرة الحزام والطريق.