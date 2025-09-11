شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الفرنك يستقر على ارتفاع حذر – توقعات اليوم – 11-09-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-09-11 03:27AM UTC
- سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري يستقر على ارتفاع حذر، مع توارد إشارات إيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
- تشكل دايفرجنس سلبي يمكن أن يزيد من الضغوط السلبية على الزوج، خاصة في ظل استمرار الضغط السلبي على المدى القصير.
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
استقر سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها، والذي قد يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالزوج، خاصة في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.
