سعر الاسترليني مقابل الدولار يبدأ بتصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 12-09-2025

ارتفع سعر الذهب (GOLD) في تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من استقراره أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يوفر دعماً ديناميكياً للحركة السعرية ويعزز من قوة الاتجاه الصاعد، ويأتي هذا الأداء في إطار تداولات المعدن النفيس بمحاذاة خط ميل داعم على المدى القصير، ما يعكس استمرار السيطرة الإيجابية على المسار الفني.

كما تدعمه مؤشرات القوة النسبية التي أظهرت مؤخراً إشارات إيجابية، عقب تعافيها من مناطق التشبع البيعي الشديد الذي وصلت إليه في وقت سابق، وهو ما يبرز استعادة الذهب لزخمه الصعودي تدريجياً، ويعزز من تماسك الحركة الحالية ضمن السياق العام الإيجابي.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 1-5 سبتمبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (1-5 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل