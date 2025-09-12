سعر الدولار مقابل الين يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 12-09-2025

واصل سعر النفط الخام (Crude Oil) تراجعه في تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بالضغوط السلبية الناتجة عن بقائه دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، إضافة إلى استمرار سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، كما أن تحركات السعر بمحاذاة خط ميل فرعي تعكس قوة المسار السلبي، مع اقترابه من مستوى الدعم المحوري 61.65$ الذي يختبر متانته حالياً.

وفي المقابل تظهر مؤشرات القوة النسبية وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع وبصورة مبالغ فيها مقارنة بالحركة السعرية، وهو ما يشير إلى احتمالية ضعف الضغوط البيعية في المدى اللحظي، وقد يحد من وتيرة التراجع القائمة.

