سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 12-09-2025

شهد سعر البتكوين (BTCUSD) صعوداً قوياً في تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بسيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار حركته بمحاذاة خط ميل داعم، كما استفاد السعر من بقائه أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يوفر دعماً ديناميكياً يعزز من استقرار المسار الإيجابي.

في المقابل من ذلك بدأت مؤشرات القوة النسبية تُظهر إشارات ضعف بعد وصولها إلى مناطق تشبع شرائي حاد، مع بدء تكوّن تقاطع سلبي عليها، وهو ما يعكس فقداناً تدريجياً للزخم الإيجابي، وقد يحد من قوة المكاسب الأخيرة التي حققها السعر.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 1-5 سبتمبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (1-5 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل