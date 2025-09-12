- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 12-09-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-09-12 01:53AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
شهد سعر البتكوين (BTCUSD) صعوداً قوياً في تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بسيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار حركته بمحاذاة خط ميل داعم، كما استفاد السعر من بقائه أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يوفر دعماً ديناميكياً يعزز من استقرار المسار الإيجابي.
في المقابل من ذلك بدأت مؤشرات القوة النسبية تُظهر إشارات ضعف بعد وصولها إلى مناطق تشبع شرائي حاد، مع بدء تكوّن تقاطع سلبي عليها، وهو ما يعكس فقداناً تدريجياً للزخم الإيجابي، وقد يحد من قوة المكاسب الأخيرة التي حققها السعر.
