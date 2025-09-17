الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 17-09-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 17-09-2025 1/2
  • سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 17-09-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 17-09-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-17 01:59AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استقر سعر البتكوين (BTCUSD) على مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وقد ساعده ذلك على الاقتراب من مستوى المقاومة المحوري 117,000$، وهو المستوى الذي شكّل آخر مستهدفاتنا السعرية في تحليلات سابقة.

 

ويحافظ السعر على زخمه الصاعد بدعم من استقراره أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مما يمنحه دعماً ديناميكياً يعزز من تماسك الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع استمرار تداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا