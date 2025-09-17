الاقتصاد

سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 17-09-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 17-09-2025 1/2
  • سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 17-09-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 17-09-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-17 02:04AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع قليلاً سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بعد وصوله لمستهدفنا السعري الأخير عند المقاومة 1.3665، ليجني الزوج أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، بالإضافة إلى ذلك يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة له.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا