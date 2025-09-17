سعر الدولار مقابل الفرنك وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 17-09-2025

تقدم سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تأثره بالخروج في وقت سابق من نطاق قناة سعريه صاعدة كانت تحد تداولاته على المدى القصير، ليحاول الزوج بتلك المكاسب تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وليحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.