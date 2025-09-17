الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الين يحاول اختراق الحاجز-توقعات اليوم 17-9-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-17 05:15AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

بالرغم من ضعف تداولات سعر البلاتين مؤخرا إلا أن ثباته المتكرر فوق محور المتوسط المتحرك 55 والذي يعزز بدوره ثبات الدعم الإضافي المستقر عند 1382.00$ إضافة لمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك حاليا للعزم الإيجابي, فإن هذه العوامل تساهم بتأكيد الاستمرارية الإيجابية لنبقى بانتظار نجاح السعر باختراق العائق المستقر قرب 1408.00$ ليسهل ذلك مهمة تحقيقه للأهداف الرئيسية والتي تبدأ حاليا من 1435.00$.

 

تكمن مخاطرة تغيير الاتجاه العام بمحاولة كسر السعر للدعم المحوري المستقر قرب 1355.00$ ليجبره ذلك على تشكيل موجات سلبية قوية لنتوقع تسلله بشكل أولي نحو 1302.00$ وصولا لمستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي المستقر قرب 1255.0$.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1375.00$ و 1425.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

