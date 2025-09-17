الاقتصاد

تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 17-09-2025

أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-17 12:34PM UTC

2025-09-17 12:34PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر عملة تونكوين Toncoin (TONUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مع تواصل الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وفي الخلفية من كل ذلك يسيطر الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.,

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 3.2018$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 3.0218$.

 

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط

MO Nasa

