سعر الدولار مقابل الين يتلقى بعض الدعم – توقعات اليوم – 24-09-2025

صعد قليلاً سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من ثبات مستوى الدعم المهم 112,000$، والذي أكسبه بعض الزخم الإيجابي وساعده على تسجيل هذه المكاسب المحدودة، بعدما نجح في وقت سابق بوقف موجة الخسائر العنيفة التي تكبدها في بداية هذا الأسبوع.

مع ذلك يظل السعر تحت ضغط سلبي ناتج عن تداوله دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، وهو ما يعزز من فرص عودة الضغوط البيعية على المدى القريب.

