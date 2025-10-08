الاقتصاد

تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 08-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-08 12:43PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر سهم أوتوديسك AUTODESK (ADSK) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 326.60$، ليحاول بذلك اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لمساعدته على اختراق تلك المقاومة العنيدة، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار المسار الصاعد على المدى القصير خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 307.25$، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 326.60$ استعداداً لمهاجمته.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

