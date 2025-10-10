سعر الباوند مقابل الين يحقق الأهداف التصحيحية-توقعات اليوم 10-10-2025

أكد سعر الزوج استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الهابط بتقديمه يوم أمس لإغلاق سلبي جديد دون الحاجز المتمثل بمستوى 205.35 لنلاحظ تفعيله للهجوم التصحيحي المقترح سابقا وملامسته لمستوى 202.65 ليسجل بذلك الأهداف المقترحة بالتقرير السابق.

حاليا وباستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية نتوقع تأثر السعر بسيطرة الميل الجانبي لنبقى بانتظار تحقيقه قريبا لتجاوز مستوى 203.85 ليحفز ذلك المسار الصاعد من جديد باستهدافه مجددا لمستوى 204.55 و205.20 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 202.75 و 203.85

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع