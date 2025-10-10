الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الين يستسلم لثبات الحاجز-توقعات اليوم 10-10-2025

2025-10-10 09:25AM UTC

2025-10-10 09:25AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

أكد سعر الزوج استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الهابط بثباته المتكرر دون الحاجز المستقر عند 177.80 لنلاحظ تسلله مؤخرا نحو 176.35 ليبدأ بجني بعض الأرباح المحققة سابقا.

 

حاليا وباستمرار التذبذب دون الحاجز المذكور سابقا وبمحاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء, نتوقع تشكيل السعر لموجات تصحيحية إضافية ليحاول من خلالها الضغط على مستوى 175.85 ومن ثم لننتظر اختباره للدعم الإضافي المستقر قرب 175.20.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 176.20 و 177.45 

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز

