شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الباوند مقابل الين دون أي جديد-توقعات اليوم 14-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-10-14 05:11AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
أنهى سعر المؤشر الارتداد التصحيحي الصاعد بملامسته لمستوى 6680.00 ومن ثم ليرتد بشكل سريع ليستقر دون المقاومة المتمثلة حاليا بمستوى 6660.00 ليعزز بذلك فرص سيطرة الميل الهابط من جديد.
فثبات السعر دون المقاومة وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي سيزيد فرص تشكيل السعر لموجات هابطة قوية لنتوقع تسلله أولا نحو 6590.00 ومن ثم ليضغط على الدعم الإضافي المستقر قرب 6565.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6565.00 و 6650.00
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض