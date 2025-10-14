تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 14-10-2025

حافظ سعر المؤشر بتداولات يوم أمس على استقراره الإيجابي فوق الدعم الإضافي الممتد حاليا نحو 98.40 إلا أن استمرار تعارض المؤشرات الرئيسية تحديدا بخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء دفع به لتشكيل تذبذب جانبي ليستقر من خلاله قرب 98.85.

نؤكد على أهمية تجميع السعر قريبا للعزم الإيجابي ليمكنه ذلك من تجاوز العائق المستقر قرب 99.25 ليفتح ذلك باب تسجيله لمكاسب إضافية قد تمتد نحو 99.55 وصولا للمقاومة الممتدة نحو 100.15, أما في حال تعرض السعر لضغوط سلبية جديدة وتسلله دون الدعم الحالي فإن ذلك سيلغي الترجيح الصاعد وليجبره على تكبد العديد من الخسائر بتسلله مباشرة نحو 98.10 و97.55 على التوالي.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 98.50 و 99.25

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم