الاقتصاد

سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 21-10-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 21-10-2025 1/2
  • سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 21-10-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 21-10-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-21 02:13AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح بتحركاته السابقة في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما منحه مساحة أكبر لتحقيق المزيد من المكاسب، خاصة ويأتي هذا في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل على المدى القصير، ولكن في المقابل من ذلك يستمر الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمثل عائقاً أمام تعافي الزوج بشكل مستدام خلال تحركاته القادمة.

 

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 13-17 أكتوبر 2025

 

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

 

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، ، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا

اشترك عبر تيليجرام
 

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (13-17 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا