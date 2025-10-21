سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 21-10-2025

تقدم سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح بتحركاته السابقة في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما منحه مساحة أكبر لتحقيق المزيد من المكاسب، خاصة ويأتي هذا في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل على المدى القصير، ولكن في المقابل من ذلك يستمر الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمثل عائقاً أمام تعافي الزوج بشكل مستدام خلال تحركاته القادمة.

