تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 27-11-2025

تراجع سعر عملة داش (DASHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليتخطى السعر بتحركاته الأخيرة دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة به.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 71.65$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 54.30$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط