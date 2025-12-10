سعر الباوند مقابل الين يلامس الهدف الإضافي الأول-توقعات اليوم 10-12-2025

لا تغيير على إيجابية سعر النحاس بالرغم من تشكيله لتداولات مختلطة نظرا لثباته فوق الدعم الإضافي المتمركز قرب 5.1300$ ليزيد ذلك من فرص تفاعله مجددا مع إيجابية المؤشرات الرئيسية.

فمحاولة استقرار مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء سيمد السعر بعزم إيجابي جديد ليسهل مهمة استئنافه للهجوم الصاعد ولنذكر بتمركز الهدف الرئيسي التالي قرب 5.5000$, أما الهبوط دون الدعم الحالي قد يجبره على تشكيل تداولات تصحيحية مؤقتة مع توفر فرصة للهبوط نحو 4.9500$ وصولا للدعم الرئيسي المستقر قرب 4.7500$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.1850$ و 5.5000$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع